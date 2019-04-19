Бизнесмен Алексей Голубович утверждает, что не ведет переговоров о покупке газеты «Ведомости»

Ранее о возможной сделке сообщало издание «Коммерсантъ». В интервью сайту «Медуза» владелец инвесткомпании «Арбат Кэпитал» Голубович сказал, что лишь один раз встречался с владельцем «Ведомостей» Демьяном Кудрявцевым по поводу своего частного проекта. Предприниматель добавил, что не подходит под критерии покупателя крупной газеты, поскольку является человеком из другого бизнеса и не участвует в политической жизни.