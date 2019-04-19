На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева допросили ещё несколько свидетелей

На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, который проходит в Пресненском суде, допросили ещё несколько свидетелей. Они, впрочем, вину спортсменов подтвердить не смогли.

Показания сегодня дали управляющий и несколько сотрудников Кофемании. Именно в этом заведении в центре Москвы компания, в которой были футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, прошлой осенью избила Дениса Пака. Никто из свидетелей не подтвердил суду, что именно нападающий Зенита Александр Кокорин нанёс удар стулом по голове чиновнику Минпромторга. В том числе управляющий Дмитрий Грачёв. Он уверял сегодня, что не видел момента нападения. Поскольку всё случилось у него за спиной. Он в тот момент пытаясь разнять участников конфликта держал молодого человека с рюкзаком. Из компании футболистов, но среди четверых обвиняемых его нет, уточнил свидетель. Грачёв рассказал, что нападающий Зенита до этого бывал в Кофемании, и на него никто не жаловался. Он также сообщил суду, что компания, в которой были Мамаев и Кокорин, заказывала виски.

Прокурор попросила огласить показания, которые мужчина дал следователям. Из них вырисовывалась иная картина. Так, управляющий кафе ранее говорил, что видел, как Александр Кокорин поднял стул и нанёс удар какому-то посетителю, им, как позже выяснилось, оказался Пак. Ему футболист «громко и дерзко заявил, что нужно отвечать за свои слова».

Адвокаты просили не оглашать показания, данные следствию. Наших подзащитных хотят обвинить во всех смертных грехах: избиении Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, рассказал адвокат Кирилла Кокорина, младшего брата нападающего Зенита Вячеслав Барик. Но в конфликте, которые предшествовал инциденту в кафе футболисты и брат Кокорина не виноваты, считает адвокат.

По словам адвоката, суду осталось допросить ещё порядка 12ти свидетелей. После чего своё слово скажет защита обвиняемых. А затем перейдут к прениям.

Все фигуранты останутся под стражей как минимум до 25 сентября. Так в среду решил Мосгорсуд. Он оставил в силе решение Пресненского суда.