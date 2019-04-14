Около 800 работников завода «Форд» вышли сегодня на митинг во Всеволожске

Сотрудники предприятия требуют от руководства улучшить условия их увольнения при закрытии завода. Однако представители «Форда» до сих пор не идут ни на какие переговоры, рассказал «Эху Москвы» председатель территориальной организации межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Игорь Темченко.



Ранее компания предложила выплатить компенсации от пяти с половиной до двенадцати месячных окладов в зависимости от стажа работы. Члены профсоюза считают эти условия несправедливыми и через две недели планируют провести акцию протеста в Петербурге.