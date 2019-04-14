Европейский суд по правам человека обязал Россию обеспечить ученому Виктору Кудрявцеву лечение вне изолятора

75-летнего сотрудника одной из структур «Роскосмоса» обвиняют в государственной измене.

Страсбургский суд потребовал обеспечить срочные меры на основании 39-го правила ЕСПЧ. Это норма применяется крайне редко, когда жизни заключенного действительно угрожает опасность. Например, правило задействовали в случае со смертельно больным Василием Алексаняном, возглавлявшим юридический департамент ЮКОСа.

Кудрявцева, находящегося под стражей с лета прошлого года, теперь обязаны положить в больницу либо изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы, рассказала интернет-изданию «МБХ Медиа» его адвокат Карина Москаленко. В интервью «Эху Москвы» еще один защитник, Евгений Смирнов рассказал о состоянии своего доверителя.

Кудрявцева задержали после обысков в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Его обвинили в передаче секретных сведений бельгийским коллегам из института гидродинамика. Сведения якобы содержали информацию о разработке новых видов оружия. В поддержку Кудрявцева выступили ученые и правозащитники.

Российские власти должны уведомить ЕСПЧ об исполнении решения до 6 мая этого года. В Минюсте уже сообщили, что исполнять решение инстанции предложено федеральной службе исполнения наказаний.

Было уже множество примеров, когда подобные требования выполнялись, — сказала «Эху Москвы» правозащитник и обозреватель «МБХ Медиа» Зоя Светова. Зоя Светова добавила, что адвокаты часто просят ЕСПЧ применить это правило, но на практике его применяют крайне редко.