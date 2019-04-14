Телеканал «Культура» вырезал из телевизионной трансляции премии «Золотая маска» фрагмент речи Кирилла Серебренникова

Режиссер говорил о задержании полицией номинантов театральной премии в категории «Эксперимент».

В Большом театре вечером во вторник прошла XXV церемония награждения национальной театральной премией. Для некоторых из номинантов она началась несколько раньше — с полицейского задержания и доставки в ОВД «Красносельский». За сорок минут до старта «Маски» режиссеров Максима Карнаухова и Алексея Ершова вместе с участницей группы Pussy Riot Вероникой Никульшиной, игравшей в двух спектаклях «Театра. На вынос», задержали на выходе из дома сотрудники полиции. Без объяснения причин артистов продержали в отделении до момента окончания церемонии в «Большом» и даже чуть дольше.

Единственным, кто со сцены сказал о задержании артистов, был Кирилл Серебренников. Он упомянул о коллегах, обращаясь к директору премии и попросил о помощи молодым художникам. В телеверсию вручения, которую демонстрировали глубоко за полночь на телеканале «Культура», эти слова не вошли. Как сообщал телеканал «Дождь» в архиве эфира «Культуры» была заметна монтажная склейка. Сейчас страница с трансляцией с сайта телеканала удалена.

Как пояснила «Эху Москвы» заместитель гендиректора ВГТРК по связям с общественностью Виктория Арутюнова, «за все годы трансляции ни одна церемония не подвергалась сокращениям». В этом же году выступление режиссера Кирилла Серебренникова «было дано в сокращенном виде по настоятельной просьбе гендиректора премии фестиваля «Золотая Маска» Марии Ревякиной». Последняя не смогла прокомментировать «Эху Москвы» произошедшее, прервав телефонный разговор.

Речь Кирилла Серебренникова редактируется в телевизионных трансляциях «Культуры» не впервые. В 2012-м из записи церемонии «Золотой маски» исчезли слова о «людях, которые борются в России за справедливость», о политических заключенных и о голодовках в тюрьмах. Сам Серебренников в этом году получил «Золотую Маску»за постановку балета «Нуреев».