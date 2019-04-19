Дебаты кандидатов в президенты Украины начнутся уже меньше, чем через час на стадионе Олимпийский в Киеве

Сейчас идет концерт, который начался в 16 часов, дебаты стартуют в 19.00.

Вести дебаты будут журналисты: от Зеленского — Елена Фроляк, от Порошенко — Андрей Куликов. Сначала каждый из кандидатов выступит в течение 5 минут, после этого они ответят на 3 вопроса ведущих. Затем у них будет по одной минуте, чтобы задать свой вопрос оппоненту, и по пять минут, чтобы ответить на вопрос визави.

При этом сторонники Порошенко и Зеленского находятся на абсолютно противоположных трибунах стадиона. У зрителей при входе изъяли еду, напитки, файеры и разные баллончики, — сообщает издание «Украинская правда».

Сегодняшние дебаты вряд ли изменят ход выборов президента Украины, — сказал «Эху Москвы» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, для победы Петра Порошенко должно произойти что-то экстраординарное. Алексей Макаркин добавил, что риторика Петра Порошенко не сработала, поскольку большинство украинцев сейчас не чувствуют военной угрозы, в отличие от ситуации в 14-ом и 15-ом годах.

«Ещё немного и комик Владимир Зеленский с огромным перевесом победит дейстувующего президента Петра Порошенко,» — с такой публикацией выходит британская Financial Times, которая назвала статью «Киевские стадион как последний шанс для Порошенко». Для его победы нужно чудо, но его не будет, — пишет издание.

«В то время, как Порошенко вполне откровенно разыгрывает антироссийскую карту, говоря, что победа его противника положит конец реформам и отходу Киева от Москвы, Зеленский мало что говорил о своём отношении к России и том, как он собирается завершать Гражданскую войну на востоке страны.

Между тем, эксперты британского телеканала SkyNews говорят, что единственный шанс для решения этого конфликта, это вовлечь в переговоры Россию, против чего Зеленский совершенно не возражает. При этом, «с ним Москва будет говорить с большим желанием, чем с Порошенко».

В то же время, газета The Times напоминает, что Владимир Зеленский уже сказал: «он воспринимает Путина как врага». Так он ответил на обвинения со стороны своих противников, которые распространяли информацию о том, что, якобы, сторонники независимости Востока Украины частично финансировали его избирательную кампанию.

В свою очередь, BBC обращает внимание на то, что каждый раз, как только вставал вопрос серьёзных политических дебатов, Зеленского обвиняли в поверхностном взгляде на вещи. При этом, он крайне популрен. Даже их с Порошенко кампании радикальным образом отличаются: если действующий президент ездит по регионам и встречается с людьми, то Зеленский сделал ставку на интернет-присутствие, вешая в соцсетях видео о том, как он занимается спортом в зале или шутит с друзьями и своими советниками. Видимо, — делает вывод телекомпания, — украинцы просто устали от традиционных политиков и ищут что-то новое.

Про это же пишет американская The New York Times, которая озаглавила свою публикацию: «Наверное, у нас получится, если президентом станет клоун»: «У него нет опыта и он политически аморфный и имеющий связи с олигархом Игорем Коломойским. Зеленский -— совсем не спаситель. Но если Украина сможет извлечь выгоду из президента-комика, — да будет так».

Второй тур выборов президента Украины запланирован на это воскресенье.