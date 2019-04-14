«Роснефть» намерена пресечь деятельность агентства Рейтер в России

Об этом заявила пресс-служба нефтяной компании. «Роснефть» обвинила информационное агентство во лжи и провокации из-за публикации о том, как Венесуэла с помощью российской компании обходит санкции США. Эти сообщения были названы «информационными диверсиями».

Материал агентства Reuters о том, что Венесуэла обходит санкции с помощью компании «Роснефть», – это ложь и провокация. Об этом «Эху Москвы» сказал пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Действия Reuters по сути являются информационными диверсиями, отметил Михаил Леонтьев.

Источник газеты «Ведомости», близкий к одной из сторон конфликта, уточнил, что «Роснефть» планирует обратиться в ФСБ.