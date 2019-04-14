Лукашенко: Белоруссия не пойдет на компромиссы относительно собственного суверенитета и независимости

Белоруссия не пойдет на компромиссы относительно собственного суверенитета и независимости. Об этом во время ежегодного обращения к народу республики и парламенту заявил президент Александр Лукашенко. К высокой оценке единства страны граждан подталкивает неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ, отметил Александр Лукашенко.

Россия и Белоруссия должны усилить интеграционные процессы, — говорил в минувшую среду премьер-министр Дмитрий Медведев. Медведев подчеркнул, что сотрудничество между странами должно быть в конечном счета взаимовыгодным.

На самом деле белорусская элита и общество не хотят объединения с Российской Федерацией. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Валерий Соловей. Случаи давления на Белоруссию в последнее время усиливаются, отметил Валерий Соловей.

Минску и Москве не удается пока договориться не только в целом, но и в частностях. Например, — о стоимости строительства первой в Белоруссии АЭС, на которую берется кредит у России. Сегодня президент Лукашенко заявил, что строительство будет стоить не 10, а 7 миллиардов долларов.

В свою очередь, посол России в Белоруссии Михаил Бабич сказал, что Лукашенко получил недостоверные сведения и говорить о конечной стоимости станции пока рано. Бабич выразил надежду, что информационные вбросы в сфере отношений двух стран и будет налажен конструктивный диалог.