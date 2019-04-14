Бывший основной акционер банка «Югра» Алексей Хотин доставлен в главный офис СК

Бывший основной акционер банка «Югра» Алексей Хотин доставлен в главный офис Следственного Комитета. Ведомство разместило видеокадры, на которых Хотин в сопровождении силовиков в камуфляже и масках идет по коридору ведомства. Наручников на нем нет, сопровождающие его не удерживают.

А тем временем в Басманный суд поступило ходатайство следствия о помещении Хотина под домашний арест. Бизнесмена обвиняют в растрате 7,5 миллионов рублей.

Центробанк неоднократно обращался в правоохранительные органы с жалобами на действия руководства банка «Югра». Отзыв лицензии у кредитной организации в позапрошлом году и вовсе проходил нетипично.

После введения временной администрации в банк «Югра» в позапрошлом году, ЦБ направил в правоохранительные органы шесть обращений. В них говорилось и о недостаче денежных средств, и о сделках по выводу денег бывшим руководством кредитной организации. Именно эти жалобы, вероятно, и послужили причиной задержания главного акционера — Алексея Хотина.

Лицензию у банка отозвали еще летом 2017 года. Тогда Центробанк обвинил «Югру» в неподобающем ведении бизнеса. Организация исполняла требования регулятора лишь на бумаге, а на деле ее активность сводилась в основном к кредитованию владельца за счет привлекаемых вкладов населения. После введения временной администрации произошел беспрецедентный случай: Генпрокуратура опротестовала приказы ЦБ, хотя и безрезультатно. Хотин долго боролся с Центробанком – обвинял его в доведении «Югры» до краха, оспорил решение об отзыве лицензии и даже дошел до Верховного суда, но в этой инстанции дело проиграл. Страховые выплаты вкладчикам стали крупнейшими в истории российских банков. Сумма компенсаций превысила 170 миллиардов рублей.

Сам Хотин – уроженец Белоруссии — занимался бизнесом в Москве вместе с отцом с 90-х годов. Они скупали заводы и фабрики, перестраивали их в бизнес-центры и сдавали в аренду, а позже приобрели банк «Югра», выведя со временем его в топ-30 российских банков. Бизнесмен также владеет коммерческой недвижимостью в Москве, в частности ему принадлежит отель Four Seasons неподалеку от Красной площади. Журнал Forbes оценивает состояние Хотина в 700 миллионов долларов, он – один из двухсот богатейших людей страны. Собеседники издания связывают бизнес-успехи предпринимателя с его умением выстраивать отношения с влиятельными людьми. Они утверждают, что за бизнесменом якобы стоит бывший спикер Госдумы Борис Грызлов. Кроме того Хотин входит в число спонсоров дизайнера Анастасии Задориной – дочь одного из руководителей ФСБ возглавляет компанию «ZA Sport», которая шила форму для российской команды на Олимпиаде в Пхенчхане.

Максимальное наказание, предусмотренное по статье «растрата» — 10 лет лишения свободы.

Президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян удивлен попыткой властей решать экономические вопросы с помощью уголовного кодекса.

Если следователи прислушиваются к позиции первых лиц государства, то Алексея Хотина сегодня не будут заключать под стражу, — сказал «Эху Москвы» бывший министр экономики Андрей Нечаев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание бизнесмена Алексея Хотина – это не дело Кремля. «Это же следственные органы, это к нам не имеет никакого отношения», — сказал Песков.

Задержание Алексей Хотина – это справедливый шаг, который сделан в интересах вкладчиков, пострадавших от банкроства банка Югра. Такое мнение «Эху Москвы» высказал первый зампред думского комитета по экономической политике Николай Арефьев. Николай Арефьев отметил, что бизнес в целом необходимо постоянно контролировать, и единственные послабления, на которые можно пойти, — это снижение налоговой ставки.

Задержание Алексея Хотина может быть связано с коррупционным следом, оставшимся в архивах операций банка Югра. Его задержание могло быть напрямую санкционировано Центробанком, такое мнение «Эху Москвы» высказал экономист Михаил Хазин. Ходят споры о законности отзыва лицензии у банка Югра, и активность вокруг банкротства кредитной организации по-прежнему высока, отметил Михаил Хазин.