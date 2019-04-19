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17:30, 19 апреля 2019

Власти Москвы не согласовали митинг против главы Ингушетии и попросили не протестовать до Пасхи

Об этом сайту «Медиазона» рассказал адвокат Калой Ахильгов. По его словам, заявка была подана 15 апреля. Митинг планировали провести на Лубянской площади. Ахильгов добавил, что представитель ингушской общины Москвы Висингирей Гагиев встречался с московскими чиновниками, и именно во время этой встречи они попросили не подавать заявки, пока не пройдут Страстная неделя и Пасха. Власти посоветовали обратиться после праздника, объясняя это тем, что раньше не смогут гарантировать безопасность. В официальном отказе говорится, что заявитель указал две предполагаемые даты, а также не объяснил, как будет обеспечивать общественный порядок.



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