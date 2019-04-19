Следствие просит суд отправить под домашний арест владельца банка «Югра» Хотина

Следствие ходатайствует о домашнем аресте для основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина, задержанного по делу о растрате 7,5 млрд рублей, сообщила «Интерфаксу» в пятницу пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании в отношении Хотина меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказала Ю.Царева агентству.