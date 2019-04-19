Сервис «Яндекс.Еда» ограничит время работы сотрудников после смерти курьера во время выполнения заказа

В ближайшее время будет решаться вопрос с переработками. В компании говорят, что более внимательно отнесутся к нагрузке курьеров, даже если она сами просят увеличить время работы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила руководитель пиар-службы сервиса Ася Шестакова.

21-летний курьер скончался в Петербурге. По словам коллег молодого человека, он отработал 10 часов без перерыва, после чего ему стало плохо на улице. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.