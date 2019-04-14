ЕСПЧ требует от России отправить обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева из СИЗО в больницу

Об этом рассказал агентству Интерфакс адвокат Иван Павлов. Он добавил, что об исполнении меры Россия должна уведомить Европейский суд по правам человека до 6-го мая.

Были случаи, когда подобные требования выполнялись, — сказала «Эху Москвы» правозащитник Зоя Светова.

75-летний Виктор Кудрявцев находится в СИЗО с июля прошлого года. В январе суд в очередной раз постановил оставить ученого под стражей.