В Киеве этим вечером, как ожидается, пройдут дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского

В Киеве этим вечером, как ожидается, пройдут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это будет первая очная публичная встреча политиков. Дебаты должны начаться на стадионе «Олимпийский» через два часа.

Вряд ли это событие как-то повлияет на исход выборов, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Сегодня последний день, когда на Украине разрешена предвыборная агитация. Второй тур выборов должен состояться в воскресенье.