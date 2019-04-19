«Роснефть» попросит правоохранительные органы пресечь деятельность информагентства Рейтер на территории страны

Госкорпорацию возмутил материал о том, что Венесуэла якобы с ее помощью обходит санкции США.

Публикация Рейтер является откровенной ложью, цель которой — провокация против «Роснефти». Об этом говорится на официальном сайте российской госкомпании. Информационное агентство, как выразились в пресс-службе нефтяной корпорации, давно перестало быть средством массовой информации, и вместо этого распространяет дезинформацию, с целью нанесения ущерба российской экономики. В связи с этим «Ронсефть» намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы «пресечь деятельность псевдоагентства на территории Российской Федерации».

Возмущение компании вызвал текст, опубликованный накануне вечером. Рейтер написало, что власти Венесуэлы сначала со скидкой продают нефть российской госкорпорации, а та затем ее перепродает. Якобы таким образом Каракас обходит американские санкции.

В самом информагентстве заявление пресс-службы «Роснефти» пока не прокомментировали.