Бывшую активистку движения «Открытая Россия» заподозрили в хранении наркотиков

Жительницу Краснодара Марину Запрудину вызвали в полицию. Ей сказали, что она стала подозреваемой по уголовному делу, а затем составили протокол о незаконном культивировании наркосодержащих растений. Об этом сайту «Медиазона» рассказал адвокат Михаил Беньяш. Вместе с активисткой в полицию был вызван ее муж. Его отпустили без протокола.

Ранее сообщалось об обыске дома у Марины и Леонида Запрудиных. Он был связан с делом о нежелательной организации, возбужденном в отношении координатора краснодарского отделения «Открытой России» Яны Антоновой.

В марте движение «Открытая Россия» объявило о ликвидации из-за преследования своих активистов.