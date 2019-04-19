«Роснефть» назвала ложью материал Reuters об обходе Венесуэлой санкций с помощью компании

«Роснефть» считает ложью и провокацией публикацию агентства Reuters об обходе санкций Венесуэлой с помощью российской компании, считает необходимым обратиться в правоохранительные органы в связи с «противоправной» деятельностью Reuters на территории России, говорится в заявлении «Роснефти».

«Публикация Reuters «Эксклюзив: Венесуэла обошла санкции США, направив продажи нефти через Россию» является откровенной ложью, цель которой провокация против «Роснефти». Вынуждены констатировать, что Reuters прекратил деятельность как информационное агентство и средство массовой информации. Эта структура систематически занимается созданием и распространением целенаправленной дезинформации, легализаций слухов в интересах заказчиков, выдумывает информационные поводы с целью нанесения ущерба российской экономике, российским компаниям и российскому государству», — отмечается в заявлении.

В компании подчеркнули, что «по сути, эти действия являются информационными диверсиями». «Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.