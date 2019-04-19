ФСБ изучают возможности шифрования на виртуальных сим-картах

Они уже используются в аппаратах iPhone и других современных телефонах.

В России использование eSIM формально не разрешено. Технология используется в последних моделях устройств Apple и Samsung для подключения к сети сотовой связи без использования физической сим-карты.

Отношение к ней силовиков прояснили в центре защиты информации и специальной связи ФСБ. Начальник центра Андрей Ивашко напомнил в беседе с РБК, что с декабря этого года вступают в силу приказы Минкомсвязи. Они предусматривают распознавание абонентов с использованием криптографии, которую одобрили в федеральной службе. Оборудование для передачи сигнала сотовой связи, должно работать на российских алгоритмах шифрования.

Внедрение отечественного шифрования позволит повысить безопасность российских сетей. Сейчас же зарубежные компании, владеющие ключами к криптографическим алгоритмам, по сути, могут контролировать сети, считают в Институте точной механики и вычислительной техники.

РБК ранее писал, что против внедрения технологии виртуальной сим-карты выступили крупнейшие сотовые операторы – МТС, Мегафон и Билайн.