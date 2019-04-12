ЦБ  неоднократно обращался в правоохранительные органы в связи с действиями руководства собственников банка «Югра»

Центробанк неоднократно обращался в правоохранительные органы в связи с действиями руководства собственников банка «Югра», — сообщает РИА Новости. Об этом регулятор заявил после сегодняшнего задержания бывшего владельца рухнувшего банка Алексея Хотина. Его подозревают в хищении 7,5 миллиардов рублей, в ближайшее время должен быть решен вопрос о мере пресечения. Следствие настаивает на аресте.

В ситуации с Алексеем Хотиным удивляет попытка решить подобные вопросы с помощью уголовного кодекса, — сказал «Эху Москвы» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Тосунян добавил, что анализировать версию следствия еще рано.

Банк «Югра» был лишен лицензии в 2017 году. Состояние Алексея Хотина оценивается в 700 миллионов долларов. Он является также владельцем столичной гостиницы «Москва». Хотин входит в рейтинг 200 богатейших бизнесменов страны по версии Forbes.