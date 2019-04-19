В московских дворах и на улицах начнут демонтировать заборы

Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. По его словам, в городе останутся только те заграждения, которые необходимы по правилам дорожного движения и для безопасности жителей. Он добавил, что сейчас город разрознен на кусочки отдельными заборами, которые надо содержать. Они ломаются, создаются неприглядный вид. Раньше заборы ставили для защиты от водителей, которые паркуют автомобили на газонах. После введения штрафов таких стало меньше, — добавил Бирюков.