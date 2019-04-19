Конституционный суд отклонил жалобу правозащитников, которые пытались оспорить нормы закона о праве на забвение

Как сообщает Интерфакс, заявители посчитали необоснованными действия Google, который убрал из поиска материалы аналитического центра «Сова» о людях, осужденных за экстремизм. В КС заявили, что закон направлен на защиту информационных прав граждан. Google скрыл информацию по конкретному имени, но ее можно найти по другим запросам. В решении суда отмечается также, что законность и обоснованность действий поисковика должны оценивать суды общей юрисдикции.