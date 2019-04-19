В Астраханскую колонию строгого режима №6 ввели спецназ

Родственники осужденных беспокоятся и сообщают, что заключенных не пускают в санчасть для получения медицинской помощи, в баню и в торговый ларек. Об этом сообщает интернет-издание Znak.com со ссылкой на правозащитника Алексея Кузнецова. Сегодня утром около двадцати машин родственников осужденных прибыли к воротам колонии и стали требовать вывода спецназа. В пресс-службе регионального управления ФСИН, в свою очередь, заявляют, что в колонии проводится плановое мероприятие, ничьи права не нарушены.