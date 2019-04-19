Телеканал РенТВ опубликовал видеозапись конфликта футболистов Кокорина и Мамаева с чиновником Минпромторга Денисом Паком. На записи видно, что Кокорин, подойдя к столику в кафе, где сидел Пак, сразу хватает стул и бьет чиновника по голове. Брат футболиста Кирилл Кокорин бьет Пака кулаком. Далее их пытаются остановить сотрудники кафе, но это удается с трудом. Денис Пак все это время не проявляет агрессии.

Дело Кокорина и Мамаева продолжает рассматривать сегодня Пресненский суд Москвы.