ЦБ неоднократно обращался в правоохранительные органы в связи с действиями руководства собственников банка «Югра»

Центробанк неоднократно обращался в правоохранительные органы в связи с действиями руководства собственников банка «Югра», — сообщает РИА Новости. Об этом регулятор заявил после сегодняшнего заседания бывшего владельца рухнувшего банка Алексея Хотина. Его подозревают в хищении 7,5 миллиардов рублей, в ближайшее время должен быть решен вопрос о мере пресечения.



Банк «Югра» был лишен лицензии в 2017 году. Состояние Алексея Хотина оценивается в 700 миллионов долларов. Он является также владельцем столичной гостиницы «Москва». Хотин входит в рейтинг 200 богатейших бизнесменов страны по версии Forbes.