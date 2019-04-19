Минюст предложит ФСИН исполнить решение ЕСПЧ и перевести в гражданскую клинику 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, который был арестован по обвинению в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба министерства, — передает Интерфакс. Минюст отмечает, что получил уведомление о решении Страсбургского суда. ЕСПЧ применил по обращению Кудрявцева срочные меры по правилу 39 регламента суда, который используется при реальной угрозе жизни заявителя. Российские власти должны уведомить ЕСПЧ об исполнении решения до 6 мая.