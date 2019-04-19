Студенческую команду викторины «Что? Где? Когда?» отстранили от игры из-за названия «Новое величие»

Так называется сообщество, участников которого сейчас обвиняют в экстремизме и попытке свержения государственного строя.

Тульских игроков не зарегистрируют, пока они не сменят название. Организаторы объяснили требование тем, что работают с государственными учреждениями, которые в том числе, выдают деньги на интеллектуальные соревнования. Не хотелось бы, чтобы возникли какие-то проблемы с чиновниками, говорится в письменном ответе капитану команды.

Оставлять за собой выжженную землю безответственно. Если бы турнир проходил на деньги самих участников, проблем бы не было, сказал изданию «Проект» организатор Наиль Фарукшин.

Председатель комиссии по этике Александр Друзь напомнил студентам, что название команды вызывает с насквозь политизированным делом «Нового величия». Действия оргкомитета вполне согласуются с декларацией игры «Что? Где? Когда?», передает «МБХ медиа». Викторина должна была пройти в эту пятницу.

По делу «Нового величия» проходят 10 человек. Один из фигурантов уже получил условный срок, его предполагаемый сообщник признал вину и заключил сделку со следствием.