«Фонд Петербургская политика»: Цена одного голоса на грядущих выборах в Петербурге оказалась одной из самых низких

«Фонд Петербургская политика» рассчитал цену одного голоса в шестнадцати регионах, где в пройдут выборы в единый день голосования. Политтехнологи разделили допустимую законом сумму избирательного фонда кандидата на число избирателей в регионе. Так стало известно, сколько стоит один голос. Петербург оказался на предпоследнем месте. Кандидат здесь официально может потратить на выборы до ста миллионов рублей. Избирателей в городе более трех с половиной миллионов. Всего же в Петербурге живет примерно пять с половиной миллиона человек. Значит, один голос кандидата стоит два рубля семьдесят пять копеек. Самые дешевые голоса оказались в Челябинской области, а самые дорогие — на Сахалине. Напомню, КПРФ выдвинет на выборы в Петербурге депутата Владимира Бортко. Остальные кандидаты пока не определились. В «Яблоке» собираются выдвигать депутата местного парламента Бориса Вишневского. В ЛДПР обсуждают депутата Олега Капитанова. В «Справедливой России» — депутата Госдумы Олега Нилова. Перед всеми кандидатами стоит муниципальный фильтр, который контролирует «Единая Россия». Член этой партии, временный губернатор Александр Беглов пока не заявил, что будет баллотироваться. Однако по косвенным признакам можно сделать вывод, что он сделает это как самовыдвиженец. Это нужно, чтобы отстраниться от низкого рейтинга «Единой России». Пока же Беглова усиленно хвалят государственные СМИ и расплодившиеся анонимные сообщества в социальных сетях.

Единый день голосования в этом году назначен на восьмое сентября.