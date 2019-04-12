Задержан бывший владелец рухнувшего банка «Югра», один из богатейших бизнесменов России Алексей Хотин

Его подозревают в причастности к хищению 7,5 млрд рублей. В ближайшее время должен быть решен вопрос о мере пресечения, — сообщает СК.

Если следователи прислушиваются к позиции первых лиц государства, то Алексея Хотина сегодня не будут заключать под стражу, — сказал «Эху» председатель политического Совета Партии Перемен Андрей Нечаев.

Нечаев добавил, что о деле рано рассуждать, пока не обнародованы подробности обвинения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание бизнесмена Алексея Хотина – это не дело Кремля.

ЦБ РФ после задержания Хотина указал, что неоднократно обращался в правоохранительные органы по действиям руководства и собственников банка «Югра»