Студенческой команде «Что? Где? Когда?» отказали в участии в игре из-за названия «Новое величие»

Об этом МБХ-медиа рассказал участник команды Дмитрий Петелин. Организаторы отказались регистрировать команду на студенческом чемпионате России, пока название не будет изменено. После обращения в комиссию по этике Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» ситуация не изменилась. Глава комитета Александр Друзь сказал, что название команды вызывает прямые ассоциации с насквозь политизированным делом «Нового величия». Оргкомитет чемпионата следует декларации клуба – быть вне политики.