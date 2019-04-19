Минкультуры попросило больше двух миллиардов рублей на обеспечение безопасности музеев

Об этом сообщает РИА-Новости. Дополнительное финансирование потребовалось для решения проблем с противопожарной и технической безопасностью. Об этом рассказал министр культуры Владимир Мединский. По его словам, Минфин согласился выделить 350 миллионов рублей.

Ранее в Минкультуры сообщили, что нашли нарушения в системах безопасности Эрмитажа, Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и Государственного исторического музея.