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14:30, 19 апреля 2019

Минкультуры попросило больше двух миллиардов рублей на обеспечение безопасности музеев

Об этом сообщает РИА-Новости. Дополнительное финансирование потребовалось для решения проблем с  противопожарной и технической безопасностью. Об этом рассказал министр культуры Владимир Мединский. По его словам, Минфин согласился выделить 350 миллионов рублей.

Ранее в Минкультуры сообщили, что нашли нарушения в системах безопасности Эрмитажа, Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и Государственного исторического музея.



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