Дмитрий Песков: задержание бизнесмена Алексея Хотина – это не дело Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание бизнесмена Алексея Хотина – это не дело Кремля. «Это же следственные органы, это к нам не имеет никакого отношения», — сказал Песков. Хотин задержан по подозрению в причастности к хищению 7,5 миллиардов рублей. Он был основным акционером банка «Югра», лишенного лицензии в 2017-ом году. Хотин входит в рейтинг двухсот богатейших бизнесменов России, его состояние оценивается в 700 миллионов долларов.