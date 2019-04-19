Лучшие российские хоккеисты сыграют за сборную России на чемпионате мира в Словакии

Сенсации первого раунда кубка Стэнли сделали возможным приезд многих из них.

В этом году чемпионат мира начнется позже обычного, в середине мая. Игроки команд, которые вылетели в первом круге Кубка Стэнли, получили возможность сыграть за свои сборные, но воспользовались ею не все. Канадцы Синди Кросби и Коннор Макдэвид отказались лететь в Европу. Зато среди наших потерь почти нет. Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ Никита Кучеров, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин, олимпийский чемпион Илья Ковальчук приехать согласились. Они появятся в расположении команды 27 апреля, равно как и одноклубник Кучерова по Тампе защитник Михаил Сергачев, а также нападающий Артем Анисимов из Чикаго. На день позже приедет голкипер Тампы Андрей Василевский. Такой мощный десант делает сборную России одним из фаворитов турнира, если конечно звезды покажут свой лучший хоккей.

Между тем национальная команда выиграла первый матч Еврочеленджа у сборной Швейцарии со счетом 5-2. ворота защищал еще один представитель НХЛ – голкипер Нью-Йорк Рейнджерз Александр Георгиев.