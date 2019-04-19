Полиция Северной Ирландии назвала терактом убийство журналистки Лайры МакКи. Её застрелил неизвестный в ходе акций протеста в городе Дерри.

Как пишет The Independent, всё случилось во время акций протеста, которые проходили в Лондондерри на фоне обысков и операции по зачистке, проводимых полицией Северной Ирландии. Они начались после январского взрыва автомобиля у здания суда — считается, что его устроили радикальные сторонники независимости Северной Ирландии из так называемой группировки -— Новой Ирландской республиканской армии.

Бунтующие (несколько десятков человек) вышли на улицы и начали поджигать автомобили. Один из них открыл огонь по полицейским. Но пуля попала в журналиста Лайру МакКи, которая была неподалёку. Её отвезли в госпиталь, где она скончалась, — пишет The Guardian. Местная полиция, а также власти Великобритании и Республики Ирландии осудили произошедшее и назвали актом терроризма.

Лайра МакКи известна своими расследовательскими публикациями, — напоминает BBC, — а также автобиографической книгой о взрослении ЛГБТ-подростка в католической Ирландии. Её называли одним из самых многообещающих молодых журналистов страны, — заключает телеканал.

Газета Mirror напоминает, что всё случилось на фоне очередной годовщины Белфастских соглашений, положивших конец терактам и массовым убийствам, которые устраивала Ирландская республиканская Армия..

Из-за трагического инцидента, сторонники независимости Северной Ирландии отказались от ежегодного Марша по центру Лондондерри. Вместо этого они призвали своих единомышленников почтить память убитой журналистки.