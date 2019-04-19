Z Архив новостей новости
5 1 6 384
14:00, 19 апреля 2019

Полиция Северной Ирландии назвала терактом убийство журналистки Лайры МакКи

Полиция Северной Ирландии назвала терактом убийство журналистки Лайры МакКи. Её застрелил неизвестный в ходе акций протеста в городе Дерри.

Как пишет The Independent, всё случилось во время акций протеста, которые проходили в Лондондерри на фоне обысков и операции по зачистке, проводимых полицией Северной Ирландии. Они начались после январского взрыва автомобиля у здания суда — считается, что его устроили радикальные сторонники независимости Северной Ирландии из так называемой группировки -— Новой Ирландской республиканской армии.

Бунтующие (несколько десятков человек) вышли на улицы и начали поджигать автомобили. Один из них открыл огонь по полицейским. Но пуля попала в журналиста Лайру МакКи, которая была неподалёку. Её отвезли в госпиталь, где она скончалась, — пишет The Guardian. Местная полиция, а также власти Великобритании и Республики Ирландии осудили произошедшее и назвали актом терроризма.

Лайра МакКи известна своими расследовательскими публикациями, — напоминает BBC, — а также автобиографической книгой о взрослении ЛГБТ-подростка в католической Ирландии. Её называли одним из самых многообещающих молодых журналистов страны, — заключает телеканал.

Газета Mirror напоминает, что всё случилось на фоне очередной годовщины Белфастских соглашений, положивших конец терактам и массовым убийствам, которые устраивала Ирландская республиканская Армия..

Из-за трагического инцидента, сторонники независимости Северной Ирландии отказались от ежегодного Марша по центру Лондондерри. Вместо этого они призвали своих единомышленников почтить память убитой журналистки.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Студенты Джорджтаунского Университета проголосовали за выплату репараций потомкам рабов, которых продали в XIX веке 66% студентов сказали «да» введению сбора в размере $27.20 со студента в семестр, которые будут идти в фонд GU272...

5 159 6 17023 12.04
Kсша, политика, история, общество, события
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

ГУЛАГ. Самая постыдная страница истории СССР Тяжёлый подневольный труд, высокие производственные нормы, антисанитарные условия содержания и недостаточное питание заключённых способствовали высокой смертности узников сталинских лагерей…

5 420 6 37999 14.04
Kобщество, история, гулаг, музеи, фото, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Безумный Берни и сонный Джо: Трамп занялся уничтожением соперников на 2020 Пресса писала, что как только Демократы начали объявлять о выдвижении на 2020, Трамп начал готовиться и отвел специальное время для придумывания прозвищ…

5 96 6 8848 17.04
Kполитика, сша, трамп, выборы, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Феномен Трампа Мой знакомый, человек очень смелых взглядов заявил – Трамп, как президент, в безопасности, пока он поддерживает евреев и Израиль…

5 104 6 9839 17.04
Kтрамп, сша, израиль, политика, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Культ палача. Народная любовь к Сталину как ключ к российской политике Сталин начал ассоциироваться у людей, никогда при нем не живших, с идеей «сильной руки, способной навести порядок» в стране. «Сталин — творец великой победы. Путин — наследник и продолжатель великих побед»...

5 137 6 13481 16.04
Kобщество, история, власть, сталин, путин, рф, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…

5 431 6 46316 13.04
Kобщество, история, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Кому нужно «одобрение Сталина»? В образе Сталина кремлевские пропагандисты хотят убрать социализм, революцию, большевизм, продолжение дела Ленина и оставить только якобы «государственничество и империализм»...

5 68 6 7426 18.04
Kсталин, путин, власть, политика, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Это и есть тот самый сталинизм Репрессии можно начать под флагом борьбы с коррупцией или с неуважением к власти, или с терроризмом… В условиях бесправия всегда можно что-то придумать. Атмосфера в стране, судя по опросам, подходящая…

5 104 6 12483 10:21
8читать ;смотреть
Kвласть, политика, рф, сталинизм, общество, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист

Наши суды это отдельная корневая проблема. Идет ли речь о врачах вредителях или врачах не вредителях или вообще о ком угодно. Наши суды – вообще самая большая проблема нашей страны, вероятно…

5 62 6 14403 12.04
#слушать 39:03 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Блоги

Карина Орлова журналист

Сравнивать Зеленского с Трампом — безграмотно Не надо надевать на голову Путина очередную корону, которая ему не принадлежит…

5 320 6 46330 13.04
Kполитика, выборы, мнения
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Почему прокуратура хочет продолжить пытать Караулову Рано мы, похоже, обрадовались гуманизации уголовной системы и свободе Вари Карауловой. Ага, суд постановил выпустить девушку по УДО, но не тут-то было…

5 56 6 8306 18.04
Блоги

+ Московский Спартак наказал футболиста Аяза Гулиева, который избил прохожего на пешеходном переходе Московский Спартак наказал футболиста Аяза Гулиева, который избил прохожего на пешеходном переходе Видеозапись инцидента немедленно разошлась по сети…

5 69 6 26652 12.04
8читать ;смотреть
Kобщество, спорт, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Евроклеймо — «Крымчанин» Я ещё раз убеждаюсь, что наша мощь, которую мы изображаем в мультиках – показная, для рейтингов и выборов. Мы пытаемся быть супердержавой, а шарахаемся от любой евромоськи. Доколе?..

5 382 6 63228 14.04
Kобщество, крым, власть, европа, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: «Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. Прилетайте и поговорите с людьми» Петр Порошенко: «Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. Прилетайте и поговорите с людьми» В своем видеообращении к сопернику президент Украины призвал его не прятаться, а прийти на дебаты…

5 87 6 14444 13.04
8читать ;смотреть
Kобщество, украина, политика, власть, выборы, видео, события
Интервью Полный Альбац

Алексей Кондауров Андрей Колесников Денис Волков гости: Алексей Кондауров, Андрей Колесников, Денис Волков

Падение рейтинга, контртеррористическая операция в Тюмени и прочие новости этой весны Андрей Колесников: Украине, избирателю нужен человек без опыта управления и без опыта связей с олигархами, без опыта колоссальной коррупции. Без опыта провалившихся реформ. Поэтому за него и голосуют…

5 128 6 21657 15.04
#слушать 51:47 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kполитика, видео, передачи, власть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обняться со Сталиным Получился отличный образ «вставшего с колен» российского человека, уважительно, с симпатий, а временами с восхищением, целующего сапоги, топтавшие головы его предков…

5 86 6 15736 16.04
Kполитика, сталин, общество, история, мнения

Популярное за неделю

Новости

Писатель Дмитрий Быков доставлен в московскую клинику из Уфы Состояние Быкова оценивается, как тяжёлое, но стабильное…

5 17 6 7090
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Отчасти эти два мелких знака — история с Калви и история с Серебренниковым, — после которых нам полагается забиться в экстазе и сказать, что наступила большая оттепель, она происходит потому, что власть замечает, что несколько перегнула палку…

5 93 6 110317 13.04
#слушать 49:53 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3077991
«Последние казненные»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 8 6 9155 14.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Слушал Медведева и сжигал нервные клетки Крымское правительство выделило на ЯМЭФ-2019 ещё 100 млн рублей! Которые планирует компенсировать за счёт повышения сбора налога на доходы физических лиц… Это не бизнес-форум, а посиделки у корыта за бюджетный счёт…

5 217 6 273736 18.04
Kмедведев, политика, власть, экономика, крым, бизнес, налоги, мнения
Интервью Интервью

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

О состоянии здоровья Дмитрия Быкова Об инсульте — это неправильная информация. Первое подозрение было на инсульт. Но поскольку возник вот этот токсический синдром и обострилось все… могу сказать, что сахар сейчас в норме, а тогда был скачок…

5 185 6 102072 17.04
#слушать 04:14 8читать ;смотреть $скачать 993.8 КБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7759798
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3992461

Сегодня в эфире