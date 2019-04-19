Ведомости: Проект создания российско-китайского дальнемагистрального самолета оказался под угрозой

Проект создания российско-китайского дальнемагистрального самолета оказался под угрозой. При этом его стоимость – около 20 миллиардов долларов, — пишет газета Ведомости.

Всего три страны в мире создавали широкофюзеляжные пассажирские лайнеры – США, Франция и Советский Союз. Отметим, что официально Объединенная авиастроительная корпорация утверждает, что не получали предложений от Китая о разделении продаж.