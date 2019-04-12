ЕСПЧ потребовал перевести Виктора Кудрявцева из следственного изолятора в гражданскую больницу

Сотрудник ЦНИИмаш – самый пожилой арестант «Лефортово».

Европейский суд по правам человека удовлетворил просьбу адвокатов 75-летнего Виктора Кудрявцева и потребовал от российских властей оказать ученому медицинскую помощь, не связанную с пенитенциарной системой. Представителям сотрудника ЦНИИмаш пришлось обратиться в Страсбург в связи с критическим состоянием своего подзащитного. Как отметила в разговоре с «Эхом» правозащитник и обозреватель «МБХ-медиа» Зоя Светов, примеры, когда российские власти выполняли требования ЕСПЧ, есть.

По словам Световой, адвокаты часто просят применить это правило, но ЕСПЧ редко идет на такой шаг. Страсбург удовлетворяет подобные просьбы в том случае, если жизни заключенного угрожает смертельная опасность. Это всегда экстренная мера.



Кудрявцева обвиняют в государственной измене. По версии следствия, он передавал секретную информацию Бельгии. При этом сам ученый вину не признает, а также отказался сотрудничать со следствием и дать показания на своего ученика в обмен на смягчение меры пресечения. Он утверждает, что давно не имел доступа к секретным сведениям, а данные по программе, в рамках которой ученый работал с бельгийскими коллегами, были абсолютно открытыми.

Российские власти должны выполнить требования ЕСПЧ и уведомить об этом Европейский суд до 6 мая.