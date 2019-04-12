СК сообщил о задержании совладельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина

Бизнесмена, в отношении которого заведено уголовное дело о присвоении или растрате денег, подозревают в хищении 7,5 миллиардов рублей.

Операцию по задержанию мажоритарного акционера «Югры» Хотина Следственный комитет провел вместе с полицией и ФСБ. Меру пресечения предстоит избрать в ближайшее время. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко указала, что следствие ведет управление по расследованию особо важных дел СКР. Два года назад году Центробанк отозвал у «Югры» лицензию и сначала ввел в банке временную администрацию в связи с его «неустойчивым финансовым положением», а в прошлом году по суду ПАО «Банк Югра» было признано банкротом с брешью в капитале на 143 миллиарда. Это стало крупнейшим страховым случаем для системы страхования банковских вкладов в России. Вкладчикам было выплачено около 173 миллиардов рублей. На момент отзыва лицензии банк по размеру активов входил в 30-ку крупнейших. Алексей Хотин был основным собственником «Югры» — через швейцарскую Radamant Financial AG он контролировал 52,4%. Кроме того ему принадлежали коммерческая недвижимость в Москве и некоторые нефтяные активы, а состояние бизнесмена оценивалось в 700 миллионов долларов. Впрочем, еще в 2016-м сообщалось, что все активы семьи Хотиных заложены банкам. ЦБ после отзыва лицензии выявил в «Югре» целый ряд сделок, направленных на вывод активов — за счет средств вкладов финансировались проекты, связанные с бенефициарами.

Два месяца назад Арбитражный суд Москвы подтвердил свое решение о законности отзыва лицензии у банка «Югра».

Если следователи прислушиваются к позиции первых лиц государства, то Алексея Хотина сегодня не будут заключать под стражу, — сказал «Эху» председатель политического Совета Партии Перемен Андрей Нечаев.

Нечаев добавил, что о деле рано рассуждать, пока не обнародованы подробности обвинения.

В ситуации с Алексеем Хотиным удивляет попытка решить подобные вопросы с помощью уголовного кодекса, — сказал «Эху» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Тосунян добавил, что анализировать версию следствия еще рано.