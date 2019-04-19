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13:30, 19 апреля 2019

Телеканал «Культура» вырезал из трансляции церемонии вручения премии «Золотая маска» фрагмент речи Серебренникова

Телеканал «Культура» вырезал из трансляции церемонии вручения премии «Золотая маска» фрагмент речи режиссера Кирилла Серебренникова.

Из трансляции убрали фрагмент, где Серебренников вступился за  руководителей «Театра на Вынос» Алексея Ершова и Максима Карнаухова, а также участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которые были задержаны 16 апреля перед началом церемонии вручения «Золотой маски». Все были номинантами премии. Серебренников попросил директора «Золотой маски» Марию Ревякину «вытащить» задержанных из полиции, — сообщает телеканал «Дождь».
Сейчас страница с трансляцией удалена с сайта телеканала «Культура».



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