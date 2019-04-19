В Ингушетии задержали председателя Совета тейпов Малсага Ужахова

Как рассказал сын Ужахова, рано утром к дому подъехали вооруженные люди на двух машинах. Они велели Ужахову одеться, взять документы, а затем посадили его в автомобиль без опознавательных знаков и увезли в неизвестном направлении, — сообщает ОВД-Инфо.

Накануне Малсаг Ужахов был оштрафован судом на 20 тысяч рублей за акцию протеста против пересмотра границ с Чечней. Он также проходит свидетелем по уголовному делу о применении насилия к представителям власти, которое было возбуждено после акций протеста в Ингушетии. Его уже несколько раз вызывали на допрос в Следственный комитет.