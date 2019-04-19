Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах изменить конституцию и усилить полномочия других ветвей власти. Об этом он сказал во время ежегодного послания к народу и парламенту. По словам Лукашенко, он не хотел бы оставить действующую конституцию своему преемнику. По его мнению, Белоруссия прошла тот этап, когда стране нужна была «вот такая сильная власть, какая у нас есть». Часть полномочий должны получить правительство с парламентом, а также политические партии, — сообщает Интерфакс.