В Москве неизвестные избили чиновника ФАС Илью Гришина

Он возглавляет в ведомсте управление контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере гособоронзаказа. Нападение было совершено утром 18 апреля, сейчас чиновник находится на больничном, — сообщили РБК в пресс-службе ФАС. Там отметили, что следствие отрабатывает все версии, включая те, что связаны с профессиональной деятельностью Гришина.

Как сообщает МК, ранее какие-то люди опубликовали фотографии и телефон чиновника на сайте для гей-знакомств. Затем Гришину звонили людей, называвшие себя курьерами, и уточняли его адрес. Неизвестные звонили также и в дверь его квартиры.