ЦСКА проиграл второй московский матч четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги испанской Басконии. Для того, чтобы попасть в финал четырех нужно одержать хотя бы одну победу в гостях.

Первая игра закончилась с оглушительным преимуществом ЦСКА, который выиграл 26 очков, однако повторения сюжета не случилось. Испанцы скорее напоминали того ершистого соперника, который в матче регулярного чемпионата Евролиги проиграл армейцам только в последней четверти, на этот раз Басконии удалось удержать победный разрыв. Ко середине второй четверти гости выигрывали 14 очков. ЦСКА к большому перерыву удалось сократить отставание до минус пяти, но испанцы вернули его к прежним размерам. В итоге ЦСКА уступил 68:76. Серия длиться до трех побед. Следующие два матча пройдут в Испании. Хотя бы один нужно выигрывать, чтобы завершить серию дома. ЦСКА за 17 лет существования нынешнего формата Евролиги только один раз не играл в Финале четырех. Это случилось 8 лет назад. Впрочем, президент клуба Андрей Ватутин считает, что оснований для паники нет.

Матчи в Испании пройдет 24 и 26 апреля.