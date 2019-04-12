В последний день агитации на Украине Пётр Порошенко призвал своих сторонников мобилизовать все силы, чтобы нанести удар реваншистам. Об этом он написал в своём Телеграм канале. По его словам, есть целый день, чтобы клеить и раздавать листовки, общаться с людьми, чтобы они 21 апреля проголосовали за Украину, а не за Малороссию.

Сегодняшние дебаты вряд ли изменят ход выборов президента Украины, — сказал «Эху» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, для победы Петра Порошенко должно произойти что-то экстраординарное.

Алексей Макаркин добавил, что риторика Петра Порошенко не сработала, поскольку большинство украинцев сейчас не чувствуют военной угрозы, в отличие от ситуации в 14-ом и 15-ом годах.