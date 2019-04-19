Полиция задержала главного акционера банка «Югра»

Алексея Хотина подозревают в хищении 7,5 миллиардов рублей.

Дело, в рамках которого задержан Алексей Хотин, возбуждено по статье «растрата». Как следует из сообщения Следственного комитета, мажоритарный акционер «Югры» не единственный фигурант – в тексте говориться, что дело возбуждено «в том числе» в его отношении. Взять под стражу Хотина удалось благодаря совместным действиям полиции и ФСБ. В ближайшее время суд должен будет решить вопрос о мере пресечения.

О том, как именно, по версии следствия, подозреваемый мог похитить 7,5 миллиардов рублей у банка, не говорится. Известно, что летом позапрошлого года у «Югры» была отозвана лицензия. Тогда ЦБ мотивировал свое решение тем, что кредитная организация финансировала проекты бенефициаров банка за счет привлеченных средств граждан. Прошлой осенью Арбитражный суд Москвы признал организацию банкротом и открыл конкурсное управление сроком на один год.

На момент отзыва у «Югры» лицензии Хотину принадлежало чуть больше половины акций банка.