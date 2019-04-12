Песков: Зеленский и Порошенко не дали внятных разъяснений о перспективах Минских соглашений

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко не дали внятных разъяснений о перспективах Минских соглашений. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Каких-то внятных разъяснений относительно перспектив Минских договоренностей, Донбасса, провозглашенных республик, отношений с Москвой — стройной концепции этого всего ни один из кандидатов не высказывал. Поэтому это остается в серой зоне для нас, это предстоит услышать и понять», — сказал Д.Песков.

При этом он отметил, что ему «хочется надеяться на лучшее». «Надеемся, что тот человек, который будет избран президентом Украины, не будет относиться к «партии войны». Что этот человек будет полностью исключать какие-либо силовые методы урегулирования ситуации в Донбассе. И хочется надеяться, что этот человек по-иному посмотрит на перспективы взаимоотношений России и Украины», — заключил Д.Песков.