Reuters: Роснефть помогает Венесуэле продавать нефть в обход санкций

Роснефть помогает Венесуэле продавать нефть в обход санкций. Как сообщает агентство Reuters, венесуэльская компания выставляет российской счета на оплату, которые сразу оплачиваются, но с дисконтом. Затем Роснефть продаёт нефть конечным покупателям уже за полную стоимость. В этой схеме предложили участвовать одной из крупнейших индийских компаний. Средства, полученные от продажи поступают на счета в российских банках или используются правительством Николаса Мадуро для торговых операций.