Макаркин: Дебаты Зеленского и Порошенко вряд ли повлияют на итог выборов президента Украины

Сегодняшние дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко вряд ли существенно повлияют на итог выборов президента Украины. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Разрыв столь велик, поэтому чтобы дебаты как-то принципиально повлияли на результат, надо, чтобы Зеленский там сотворил что-то совершенно невообразимое. Например, отказался отвечать на вопросы или заявил, что хочет присоединить Украину к России», — отметил эксперт.

А.Макаркин добавил, что риторика Порошенко не сработала, поскольку большинство украинцев сейчас не чувствуют военной угрозы, в отличие от ситуации в 2014-ом и 2015-ом годах.

А.Макаркин также обратил внимание, что «большинство избирателей принимают решение, основываясь не на дебатах, а на общем представлении о кандидате — как они его видят и относятся к его идеям».