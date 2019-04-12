Смольный отказал коалиции «Объединенные демократы» в проведении первомайского митинга в центре города

Власти предлагают перенести акцию «Петербургу — свободные выборы» в Удельный парк. Оппозиции принципиально важно провести мероприятие на Невском проспекте или Марсовом поле, рассказала «Эху» пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич.

1 мая оппозиционеры хотят пройти объединенной колонной по Невскому проспекту, а потом провести митинг на Марсовом поле. В «Объединенных демократов» входят представители «Открытой России», «Партии Роста», «Справедливой России» и «Партии Перемен».