В Псковской области военные принудительно посадили легкомоторный самолет

Изначально появились сообщения о возможном нарушении границы России со стороны Прибалтики, но позже выяснилось, что все несколько иначе и это отечественный летательный аппарат.

Неопознанный самолет заметили накануне вечером в Новгородской области. Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы наземных служб. С учетом характеристик полета появились подозрения, что речь может идти о нарушении границы со стороны одного из прибалтийских государств. Однако, как пишет «Фонтанка» со ссылкой на свои источники пишет: пилот летел не из Прибалтики, а в ее сторону. Речь о спортивно-тренировочном самолете Цетус RV-7. На его перехват была поднята авиация, включая истребитель и аппарат принудили к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области. Летчика задержали, «его личность, гражданство и цели полета устанавливаются», — сообщал «Интерфакс». Впрочем, позже действительно выяснилось – самолет был российским, вероятно, летел из Тверской области, отклонился от своего маршрута и приземлен был с привлечением дежурных сил ПВО. Предположения о вторжении в воздушное пространство России не подтвердились. Тем не менее, официальных подтверждений данной информации пока не последовало.

Максимальная дальность полетов задержанного летательного аппарата не превышает полутора тысяч километров.