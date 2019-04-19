В Москве совершено нападение на начальника Управления ФАС по контролю за оборонзаказом Илью Гришина. Как сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу ведомства, чиновник находится в больнице с сотрясением мозга.

Инцидент произошёл вчера утром. Нападавших было двое. Они били его руками, никаких требований не выдвигали. По некоторым данным, перед нападением Гришину звонили неизвестные, представлялись курьерами и уточняли его адрес.