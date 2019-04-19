ЕСПЧ обязал российские власти перевести Виктора Кудрявцева из СИЗО в больницу

75-летний сотрудник ЦНИИмаш арестован по делу о госизмене.

Европейский суд по правам человека постановил обеспечить Виктора Кудрявцева медицинским обслуживанием, не связанным с пенитенциарной системой. Как рассказал «Интерфаксу» адвокат ученого Иван Павлов, его подзащитный должен быть отправлен в гражданскую больницу для обследования и лечения.

Юристам пришлось обратиться в ЕСПЧ в связи с критическим состоянием здоровья сотрудника ЦНИИмаш. Ранее он отказался сотрудничать со следствием – в обмен на смягчение меры пресечения ему предлагали признать вину и дать показания на своего ученика и коллегу.

Кудрявцев обвиняется в госизмене. По версии следствия ученый передавал секретные данные научному институту в Брюсселе, с которым работал ЦНИИмаш. Сам арестованный вину не признает. Он утверждает, что не имел доступа к секретным сведениям более 20 лет, а программа, над которой он работал с бельгийскими коллегами, была утверждена на правительственном уровне и публиковалась в открытом виде.

Кудрявцев – самый пожилой арестант изолятора «Лефортово». Освободить его из-под стражи в числе прочих просил и президент Российской академии наук.